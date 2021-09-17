台北市長柯文哲日前被傳出要選高雄市長，藉此帶動民眾黨明年九合一遍地開花的布局，台北市副市長黃珊珊17日接受電台專訪時表示，柯的目標已經很清楚了，「2024選總統」，認為這些過程可能都是花絮。

對於台北市長選舉是不是有假想敵？黃珊珊說，現在腦袋裡面都是工作，這麼疫情不知麼時候結束，每天都是新挑戰，好像在接炸彈，根本也沒有腦袋去想大家想選舉，大家想選舉城市不會進步。

主持人邱明玉爆料，三月疫情沒那麼嚴重時，衛福部長陳時中常常打給黃珊珊，電話講得蠻久，是不是在拉攏合作？黃表示，常常與陳通電話，很多疫情需要溝通，部長非常認真，有些事情造成誤解、扭曲，他就打來解釋，他解釋有些事情他都沒有意思，可是媒體這樣寫，我們也會解釋。

黃珊珊說，北農、環南市場、台電的事情，他都說他們說佷支持北市作法，跟他打電話反而比較少，跟王必勝打電話比較多。

對於未來選北市，是否不掛民眾黨黨籍？黃珊珊表示，在台北市議會有7個黨，一個進步的城市，是多元彩色，重點不是誰是什麼黨，而是做什麼事，她從政20幾年，當了六屆台北市議員，選民不知道她什麼黨，重點是候選人是誰，做了哪些事，而不是掛個旗子揮一揮旗子，有個顏色就當選。

黃珊珊感嘆，有多少靠政黨，最後背棄選民託付，有政黨也沒有用，有政黨就有包袱，非常慶幸自己完全沒有政黨包袱，她當副市長也一樣，北市有綠、藍、橘、白，我們竟然可以一起工作，這不是很簡單的事嗎？難道會問你的同事什麼政黨嗎？以前都國民黨做市長有比較好嗎？還是柯文哲做得不錯呢？要想一想要選政黨還是那個人是誰？

對於傳出柯文哲要選高雄市長的消息，與黃珊珊北高呼應？黃珊珊表示，應該是大家在閒聊，提供很多想法，市長是天馬行空的人，每個人都有各種意見，「對市長而言，他的目標已經很清楚了，2024選總統，這些過程可能都是花絮」，有好的建議，各界聲音都值得參考。

被問及樂見其成嗎？黃珊珊又推說，不知道這個事情來龍去脈，每天嗡嗡嗡，回到家就昏倒了，沒有時間思考工作以外的事情。

至於黃珊珊幕僚、北市副發言人黃瀞瑩傳出要選新北市長，黃珊珊說，那天她自己看到也嚇一跳，這顯然是做炒作，這種事不必了啦，有點太刻意；這是民眾黨內部事情，她讚黃瀞瑩專業認真，看到年輕人的競爭力，到哪裡都可以，台北都做不好也不用想太多，「我就跟她說，這一定是害你的，擺明讓她製造更多敵人」，都沒有必要啦。