在晶片製造業者推波助瀾下，市場多頭17日再度發動攻勢，因此日本股市走高。早盤結束時，日經指數收30,485.11點，漲161.77點或0.53%。同時，東證收2,096.61點，漲6.45點或0.31%。

日本股市樂觀氣氛濃厚，9月至今粗略估計月線已漲超過8%。Chibagin資產管理認為，大盤上漲是因為部分投資人增持自己的日股投資比重。還有前兩星期日股上漲時沒有進場的，現在也在補部位。

上漲4.5%的醫療服務平台M3在日經指數表現最亮眼，其次是晶片相關族群，例如東京威力科創與愛德萬測試分別漲1.42%與2.26%。

在東京證券交易所中，航運業者漲幅最大，日本郵船漲2.68%，川崎汽船也漲2.74%。

東證指數30中，製藥廠第一三共上漲2.78%漲幅最大，其次是信越化學，上漲1.64%。

不過，新日鐵卻重挫6.16%，因市場不滿意新日鐵3000億日圓，約27.3億美元可轉債的定價，故遭到拋售。鋼鐵同業神戶製鋼與JFE控股，也分別跌3.52%與2.34%。

至於東證30指數中表現最差的是三井物產，下跌1.58%，其次是豪雅光學，下跌1.39%。