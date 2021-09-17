嘉義市九華山地藏庵17日發送中元贊普品濟助弱勢，共有低收入戶1285戶及邊緣戶185戶受惠，市長黃敏惠到場協助發放贊普品，並感謝九華山地藏庵持續關懷弱勢，讓嘉義市是個溫暖有愛的城市。

九華山地藏庵董事長黃俊森表示，每年普渡期間都有許多善心大德來地藏庵贊普，並把贊普品留下來供地藏庵捐助用，我們就把社會大眾的愛心集結，回饋給需要的民眾。

黃俊森說，今年因為疫情嚴峻，造成許多家庭經濟拮据，於是廟方決定響應黃敏惠市長普發2000元現金的愛心，今年特別加發1200元的振興補助金，讓弱勢民眾也能度過一個快樂的中秋節。

黃敏惠表示，感謝九華山地藏庵將地藏王菩薩慈悲為懷的信念與仁愛精神發揚光大，因著這份愛，讓更多弱勢朋友得到照顧，政府的力量有限，民間的力量無窮。

黃敏惠說，今年受到疫情嚴峻的影響很大，大家都面臨許多挑戰，這樣艱困的情況下，九華山地藏庵還特別加發1200元現金幫助有需要的民眾度過難關，共有1470戶受惠。

九華山地藏庵志工協助民眾搬運贊普品，並為行動不便民眾提供椅子，為配合防疫措施，領取贊普品的民眾分流、保持安全社交距離排隊等候。