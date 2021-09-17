英國瑪麗皇后

99歲的菲立普親王（Prince Philip）4月9日辭世，據說他的遺產高達約1000萬英鎊（約3.8億台幣）。不過，英國最高法院周四裁決，為了維護女王和她近親的「尊嚴」，親王的遺囑將保密90年。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《快報》（EXPRESS）報導，英國王室當初會要求封存高級成員遺囑，是從瑪麗皇后（Queen Mary）的弟弟法蘭西斯王子（Prince Francis of Teck），也就是女王的舅爺開始。他以花天酒地聞名，1910年就因肺炎病逝，死時才39歲。

法蘭西斯沉溺於玩女人和賭博，甚至把傳家寶劍橋祖母綠（Cambridge Emeralds）送給情婦基爾莫雷伯爵夫人（Countess of Kilmorey）康斯坦絲（Ellen Constance）。

此外，盛傳他有一名私生子。瑪麗為了擔心就在她加冕為王后前發生這種醜事，於是設法封存弟弟的遺囑。後來她從伯爵夫人那兒取回珠寶，並在另一半喬治五世舉行加冕典禮當天，戴著它們出席儀式。後來無論是女王，或是已故王妃黛安娜都戴過這些珠寶。