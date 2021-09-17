麥當勞響應政府推振興五倍券，將自中秋節過後、9月22日起推出雙重振興專案，「早安優惠券」及「振興超值餐」，最高現省76元。
「早安優惠券」從本月22日起至10月19日，期間長達28天。只要手機下載數位版本，出示畫面即可享優惠，豬肉滿福堡、香鷄蛋堡等人氣商品買一送一；另有單點指定主餐加1元享飲料，還有飲料免費升級等8種好康。
「振興超值餐」同樣自22日起至10月19日，任選主餐可搭配點心、飲料，組合成「四喜餐」或「五福餐」，最高現省76元。
麥當勞響應政府推振興五倍券，將自中秋節過後、9月22日起推出雙重振興專案，「早安優惠券」及「振興超值餐」，最高現省76元。
「早安優惠券」從本月22日起至10月19日，期間長達28天。只要手機下載數位版本，出示畫面即可享優惠，豬肉滿福堡、香鷄蛋堡等人氣商品買一送一；另有單點指定主餐加1元享飲料，還有飲料免費升級等8種好康。
「振興超值餐」同樣自22日起至10月19日，任選主餐可搭配點心、飲料，組合成「四喜餐」或「五福餐」，最高現省76元。
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