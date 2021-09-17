全國唯一重要北管樂團彰化梨春園 等了40年，曲館修復開工。（吳敏菁攝）

全國唯一重要北管樂團彰化梨春園 等了40年，曲館修復開工。（吳敏菁攝）

全國唯一重要北管樂團彰化梨春園 等了40年，曲館修復開工。（吳敏菁攝）

彰化梨春園曲館傳唱210年，是全國唯一重要北管樂團，也是南瑤宮老大媽專屬轎前樂團，曲館已老舊，17日天修復開工，縣長王惠美擔任主祭，梨春園團長葉金泉說起距上次整修已過40年頭，不禁潸然帶笑，欣喜見證文化資產活化一刻，弦歌不輟還要再輝煌200年。

人稱「彰化四大館」之一的彰化梨春園辦理曲館修復工程開工典禮，縣長王惠美擔任主祭，預計於2023年2月完工，修復後將成為彰化市民共有的傳統戲曲藝文空間。

王惠美表示，2006年縣府將梨春園登錄為歷史建築，2007年公告登錄「彰化市梨春園北管曲藝」為彰化縣傳統藝術，保存團體為「梨春園北管樂團」，2009年文化部前身文建會公告指定「梨春園北管樂團」為「重要傳統藝術保存團體」，是目前唯一由中央指定的重要北管樂團。

彰縣府為了活化文化資產，積極爭取修復經費，文化部爭取補助款1099萬5000元，加上縣府配合款293萬2000元、所有權人自籌款73萬3000元，工程計畫總經費共1466萬元全部到位。

王惠美說，修復不是說要保存就好，需業主願意、中央支持，一起配合，這次修復包含牆面修復、屋頂桁木的更換、整體木構件清理檢修、蟲蟻防治、增設練習場域

「吃肉吃三層，看戲看亂彈」文化部文化資產局副局長吳華宗說起，彰化梨春園實在是文化之寶，希望有210年歷史的梨春園，修建完成後能夠再輝煌另一個200年。

彰化縣文化局指出，曲管分為南、北管，沿著彰化舊城址的四城門有著名的北管曲館，分別為南門的梨春園、東門的集樂軒、西門的月華閣、北門的繹如齋，見證曲館早期與廟宇依存，反映傳統生活。