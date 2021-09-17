趙正平恢復單身後上《3國智》納豆和張立東獻上愛的抱抱。（台視提供）

趙正平和啦啦隊成員琳妲日前上台視《綜藝3國智》。（台視提供）

趙正平和啦啦隊成員琳妲日前上台視《綜藝3國智》，這是趙正平恢單後首度在《3國智》現身。納豆和張立東一開始就獻上愛的抱抱，身為一起打打鬧鬧的好朋友，舉止暖心為趙正平送上關懷，納豆高喊：「沒事、我們愛你！」趙正平雖然笑容僵硬，但看得出來心裡也是有滿滿感動，現場一片和樂。

本集播出時恰逢中秋連假，大夥在相互祝賀中秋佳節快樂之後，立刻又恢復到以往嘴砲模式，納豆對趙正平說：「你失婚了、但還有我們。」張立東在一旁吟詩：「月有陰晴圓缺，人有悲歡離合。」節目進行「中秋節大作戰」，遊戲過關之後蒐集貼紙，於節目尾聲抽出「紓困金」1萬元。

王少偉笑著表示：「是紓困金喔！不是贍養費。」黃豪平站在趙正平旁邊的「搖滾區」發現他臉色越來越難看，連忙表示：「是他們講的！」遊戲規定兩人一組進行，黃豪平又問趙正平：「兩個人一組，對你會有什麼傷痛嗎？趙哥要把精力拿出來喔。」趙正平則是沒好氣的回答：「不會啊，我覺得滿好的，你可以說一些別的話，不要講這些有的沒有的嗎？」張立東眼明手快，立即將自己的位置讓出來，讓琳妲站在趙正平旁邊。

後來遊戲要把浸濕的衣服在限時中穿在身上，主持群又開始幫趙正平「情境設定」，笑稱他現在隻身一人洗衣服只能自己來，並在一旁配OS「好可憐」、「一個人洗衣服」等語。趙正平搞得一身濕答答沒有半句怨言，但被主持群的碎念干擾，讓趙正平沒辦法完成遊戲，拿起濕衣服就往眾人身上丟，同一組的威廉則是哀嚎：「趙哥你影響到我了！現在衣服都穿不起來。」以上內容將於明（18日）晚8點在台視播出。