澎湃新聞報導，大陸公安部17日指出，為深入推進常態化掃黑除惡鬥爭，推動全大陸公安機關掃黑除惡追捕「漏網之魚」行動向縱深發展，近日，公安部發出A級通緝令，公開通緝4名重大涉黑涉惡犯罪組織頭目及骨幹人員。被通緝的4名在逃人員是：吳迪、楊旭、李世思、張銅鋼。

今年7月，公安部掃黑辦部署全大陸公安機關開展掃黑除惡追捕「漏網之魚」行動，對境內外涉黑涉惡在逃人員開展集中緝捕。各地公安機關高度重視、迅速行動，密切協作、全力追逃，目前目標逃犯已到案500餘人。

公安機關將始終保持高壓態勢，逃犯不歸案絕不收兵。同時，敦促涉黑涉惡犯罪在逃人員認清形勢，儘快投案自首，爭取從寬處理。希望社會各界和廣大人民群眾積極提供有關線索，發現情況請及時撥打110報警電話，公安機關將對提供線索的舉報人及檢舉揭發有功人員依法予以保護和獎勵。

被通緝的4名在逃人員分別是吳迪，1971年10月生，黑龍江省哈爾。楊旭，1987年10月生，陝西省咸陽市；李世思，1983年1月生，福建省泉州市；張銅鋼，1979年4月生，內蒙古包頭市。