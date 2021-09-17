海地發生規模7.2強震已滿一個月，世界展望會持續深入災區，迄今為超過2萬3000人提供糧食。（展望會提供／林良齊台北傳真）

海地發生規模7.2強震已滿一個月，世界展望會持續深入災區，迄今為超過2萬3000人提供糧食。（展望會提供／林良齊台北傳真）

海地發生規模7.2強震已滿一個月，世界展望會持續深入災區，迄今為超過2萬3000人提供糧食。（展望會提供／林良齊台北傳真）

海地發生規模7.2強震已滿一個月，世界展望會持續深入災區，迄今為超過2萬3000人提供糧食、帳棚等救援物資，並開設3間兒童關懷中心，協助孩子及居民安定生活。

世界展望會第一時間前進受創最嚴重的海地南部區域，積極與世界糧食計劃署、當地公民團體等救援夥伴合作，為流離失所的居民提供糧食、帳棚、淨水錠、衛生用品等物資，截至9月14日已有逾2萬3000人受益。同時陸續開設兒童關懷中心，透過遊戲、唱歌等方式，撫平孩子們災後的恐懼不安。展望會也在災區進行衛教和兒保知識宣導，透過物資提供與觀念倡導，雙管齊下協助居民安定生活。

由於海地逾15萬間房屋全倒或毀損，當中包括多所學校和診所，重建需求龐大。世界展望會預計用1年時間，於災區修復與興建4間學校，並為學童提供學用品，同時整修5間診所、協助社區修築供水設施，從基礎建設開始，陪伴海地人民一步步重建家園。後續也會投入社區水資源管理委員會、兒童保護委員會，以及農技訓練等培力方案，強化社區營生及管理硬體設施的能力。

長期關注海內外社會議題的統一超商，在海地地震後，即時回應台灣世界展望會的緊急募款需求，透過O2O緊急募款機制，線上開放民眾可透過OPEN POINT APP即時捐款，或線下就近到超過6200家統一超商門市ibon便利生活站捐助，跨海幫助海地的受災兒童及家庭，為災區重建盡一份心力，台灣世界展望會與統一超商合作的「海地地震救援」募款活動將於9月30日結束，邀請社會大眾前往支持，陪伴海地脆弱兒童走過災後重建之路。