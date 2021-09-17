中秋柚子皮有妙用！三重區順德里長李鴻志長年推動環保，中秋將至，他率領12名志工，利用吃剩的柚皮製成柚子防蚊液，他將防蚊液結合公益於里內義賣，每年所得近6萬元全數投入里內弱勢關懷及老人共餐，環保兼助弱勢的義行贏得許多里民讚賞。

里長夫人蔡秀敏分享製程4步驟，首先，將柚子外皮綠色及白色部分分離，僅取綠皮部分切成細絲狀擺置戶外，讓陽光去濕 1小時後，再將乾燥綠皮絲裝進空酒瓶或玻璃容器。接著置入95％酒精，果皮及酒精約以1：1比例浸泡，「也可酌量加入薄荷葉，成品的氣味會更清爽！」最後置於室內常溫4個月，天然防蚊聖品就大功告成。

里長李鴻志說，除了環保柚子防蚊液外，他也全心投入低碳環保志業，無論是在里辦進行植栽設計、活動中心頂樓打造綠色菜園，里內公園還設置有海綿地磚、雨撲滿及高達50種以上水生植物的生態池。

此外，里內也培訓低碳導覽員，透過精彩解說與互動，讓環保意識深植里民心中，甚至吸引不少社區大學慕名至順德里進行低碳研習觀摩。

「里內正向的改變，是我前進的動力！」李鴻志說，低碳生活是他里長任內一項重要的任務與使命，尤其他發現現在附近蔬食餐廳的公益餐會特別加入綠色菜園裡的迷迭香及香茅，甚至便利超商開始逐步響應綠色商品，小小改變都讓他振奮不已，更加深他推廣低碳生活的決心。

民政局長柯慶忠表示，李鴻志擔任里長近18年，凡事為里民親力親為，服務的熱忱深受里民肯定，尤其積極投入社區環境營造，讓順德里全方位展現低碳實力，成為地方上頗負名氣的低碳綠能社區，更榮獲行政院環保署「低碳全國示範點」殊榮。