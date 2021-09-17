網路紅人「四叉貓」之前在接種完高端疫苗2週後到診所檢驗抗體，曾公布檢驗結果，沒想到此舉恐有違法之嫌，替「四叉貓」檢驗的禾馨診所恐依法被處25萬元罰鍰，對此，「四叉貓」表示，「我乖乖看風向先不要發表太多意見好惹」。

「四叉貓」接種高端疫苗，15天後自費檢驗抗體，本月8日在臉書上公布抗體數值低於參考值。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日表示，以個案討論通案，在科學上不符合精神；醫療應變組副組長羅一鈞則補充，本來第1、2劑之間抗體生成就不是百分之百，需要第2劑作加強免疫系統，才能獲得完整保護力。

不料，「四叉貓」此舉竟恐有違法之嫌，綜合媒體今（17日）報導，指揮中心並未開放自費檢驗抗體，僅有部分指定機構才能針對專案執行；另有媒體報導，禾馨診所並非被指定院所，恐有違法的嫌疑。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，將會請地方衛生局調查是否為違法，若有立即依法處理；台北市衛生局則指出，衛生局並未核准北市醫療院所執行此項目，若有違法，將依《醫療法》開罰5萬至25萬元罰鍰。

「四叉貓」也隨即在臉書發文表示，看了許多媒體報導和各方專家發表意見後，一樣會對高端疫苗的保護能力有些許疑慮，所以才會想去驗抗體知道自己的身體狀況，且自己是參考衛福部官網公布有能力驗抗體的醫院名單，最後選擇了禾馨婦產科，單純是覺得「好心肝事件」的禾馨是受害者，才高調的去禾馨檢驗。

對於診所恐遭罰，「四叉貓」直言，看起來還沒罰，也不確定會不會罰，「這題下午應該會有記者問陳時中，說不定還有記者去問柯文哲，大清早好多記者打電話來問我意見，我乖乖看風向先不要發表太多意見好惹」。