龍劭華14日因病猝逝於高雄，享壽68歲，家屬追思靈堂17日起開放親朋好友弔唁。總統蔡英文中午親自到場上香，有著好交情的眾多星友也陸續前來致意。影迷追思區則先布置了巨幅海報，寫著「戲如人生」四字，象徵龍劭華這一生對表演的貢獻。

龍劭華生前有著好人緣，與他相識多年的影后楊貴媚哽咽表示：「他是一個內心很細，外表大咧咧的人。以前年輕的時候可能放蕩了一點，年紀大了後慢慢收斂，愛家、愛自己的工作和粉絲，真的沒有想到，太突然了。這時刻我想他應該心裡很嘔吧，『我怎麼就這樣離開這個世界』，我想他自己也沒想到......真的祝福他。」

楊貴媚到靈堂致意。（粘耿豪攝）

楊烈到靈堂致意。（粘耿豪攝）

鍾瑶到靈堂致意。（粘耿豪攝）

「豆花妹」蔡黃汝到靈堂致意。（粘耿豪攝）

李李仁到靈堂致意。（粘耿豪攝）

楊貴媚還憶起自己出道第一個戲就跟龍劭華合作，「那時候他是很紅很紅的男主角，我是小配角，在台視還陰錯陽差鬧了緋聞，說我跟他談戀愛，但那是根本沒有的事情，當時也很生氣龍哥沒替我澄清。不過那時大家都年輕嘛，個性都是很豪爽的人」。

李迪恩到靈堂致意。（粘耿豪攝）

林佑星夫妻到靈堂致意。（粘耿豪攝）

與龍劭華常碰面的好友楊烈則說：「這個階段就是一路好走，就是太突然了。我們固定會在一起聊聊天，他從來沒有講身體不好，有點氣他沒有講在身體問題。身體狀況應該要互相透露，不用說要互相照顧，但至少有照應。我們都是68歲，有問題都不去醫院看，這點真的要特別強調。」他也傷心表示：「和豬哥亮、高凌風這些好朋友都是突然一下走掉，心裡面很難過也會生氣，講那麼多次都不聽。」

李淑楨到靈堂致意。（粘耿豪攝）

陳大天到靈堂致意。（粘耿豪攝）

《孤味》導演許承傑到靈堂致意。（粘耿豪攝）

在《若是一個人》飾演龍劭華老婆的林秀君，帶著女兒丁巧唯及導演女婿王鼎霖。（粘耿豪攝）

JR到靈堂致意。（粘耿豪攝）

陳怡蓉到靈堂致意。（粘耿豪攝）

此外，在《若是一個人》飾演龍劭華老婆的林秀君，帶著女兒丁巧唯及導演女婿王鼎霖，還有同劇組的孫可芳、宋柏緯、大鶴等人也前來哀悼；合作《我的愛情不平凡》「豆花妹」蔡黃汝、李迪恩、陳敬宣；在電影《范保德》飾演龍劭華兒子的陳大天，曾沛慈、溫昇豪、陳怡蓉、宥勝、鍾瑶、姚以緹、JR紀言愷、張永正、李李仁、李淑楨、林佑星夫妻、《孤味》導演許承傑等人都前來悼念龍劭華。

溫昇豪到靈堂致意。（粘耿豪攝）

姚以緹到靈堂致意。（粘耿豪攝）

龍劭華在南下拍攝台視《美麗人生》時，意外猝逝異鄉。台視總經理周法勛、節目部經理楊秋蘭及節目總監李立國17日也前往靈堂前致哀，《美麗人生》劇組龍圖製作公司執行長陳申青、總經理郝孝祖一併陪同。周法勛也代表董事長黃崧致贈家屬30萬慰問金，表達哀悼之意。

龍劭華追思靈堂18日起至20日將設置1樓影迷追思區，開放時間則為早上10點至下午4點；告別式則訂於9月22日在台北市立第一殯儀館景行廳舉行，家祭下午1點舉辦，公祭則於1點40分開始。儀式結束將進行火化，骨灰移靈至三芝龍巖真龍殿生命紀念館安奉。