「Metro Lab群創魔幻展演西門一號」未來可提供YouTuber影音直播、互動手遊競賽、動漫科技展演場域，預計10月開放預約。（黃婉婷攝）

台北捷運公司近年奉行商業最大化原則，於各捷運車站大搞噱頭，今日正式在西門地下街啟用「Metro Lab群創魔幻展演西門一號」，打造微間距延伸拼接8K影音牆、小間距絢爛影音方柱，未來可提供YouTuber影音直播、互動手遊競賽、動漫科技展演場域，預計10月開放預約。

北捷瞄準數位轉型與科技創新方向，曾於5月在忠孝復興站啟用「Metro Corner」，民衆只要點擊透明螢幕創新設備，即可得知全路網列車動態顯示、捷運營運資訊查詢、小遊戲、天氣及最新時事，本次再與科技公司合作，將螢幕範圍再擴大至整個牆面。

北市副市長彭振聲上午出席「Metro Lab」揭幕典禮時說，日本JR線軌道車站為知名動漫品牌活動舞台，是人潮帶動商機的成功案例，北捷借鏡於此，結合5G、智慧物聯網打造開放式沉浸展演空間，相信能延伸西門與中華路的人潮網絡，實現「車站-地下街-百貨」的商業模式。

彭說，尤其西門町是台北年輕人娛樂休閒、街頭表演最發達的場域，未來燈會、動漫、手遊快閃等活動，將可延伸至西門地下街，成為年輕人新的打卡點。

典禮現場，北捷也展示「Beyond Time 跨越時空」沉浸互動裝置藝術展演，融合5G、智慧物聯網(AIoT)的商用顯示器(PID)，將40、50年代的風華台北與2100年科技台北，透過視覺來轉換時空，讓觀眾有穿越古今之感。

北捷指出，Metro Lab擁有32：9 無限拼接8K影音牆，寬13公尺、高3公尺的超寬螢幕，加上中華電信5G高頻寬，為全台第一個5G專網展演場域，成為Youtuber直播攝影棚首選，未來將提供影音牆設備與場地租用，預計10月可透過台北捷運Go APP預約設備。