美英澳15日成立「AUKUS」聯盟，美國甚至宣布分享敏感核動力潛艦技術給坎培拉，導致澳洲與法國間高達900億澳元的潛艦協議告吹，並引來法國「背後捅刀」的批評。對此，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）16日出席在華府美國國務院召開第31屆美澳部長級諮商會議（AUSMIN）時解釋，海軍專業考量與戰略聯盟需求，讓澳洲做出最符合國家安全的選擇。

※傳統柴電潛艦不敷需求

《衛報》報導指出，在法國埋怨澳洲「背骨」的行為深深刺傷法方的感情後，杜登親上火線為潛艦計畫辯護。他表示，「海軍首長與軍方高層給我們的明確建議是，在進入2030年代後，特別是2030年代的後半期與2040年代，傳統柴電潛艦(指澳洲現有柯林斯級潛艦)無法提供澳洲海軍所需要的能力，因此我們需要1艘核動力潛艦」。

此外，在研究一切的選項後，法國人提供的版本並沒有比美國、英國的版本更好。因此，考量到甚麼才最符合澳洲的國家安全，以及印太地區普遍的安全與和平，澳洲選擇與美方合作。

《路透社》引述軍事分析人士觀點，認為相較於法國方案，美國提供的技術能讓澳洲提升潛艦在印太區的隱蔽性，並縮短上浮的時間進而延長部署時間。

※戰略聯盟的考量

甚至，拋棄法國不只是海軍軍事需求的考量，背後還有戰略聯盟的因素在。杜登表示，美澳在華府最新的會談讓雙方承諾更為穩固，並確認美澳的聯盟能因應未來的戰略挑戰」。

他進一步解釋，澳洲與美國將「明顯提升我們軍力態勢合作，包括透過輪調部署各種美軍軍機到澳洲，以大幅提升雙方空中合作力道，部署選項甚至包含轟炸機」。

此外，他也暗示美軍輪調至達爾文的軍隊人數也會增加。美澳未來會進行更多的軍事演習，也聯合區域其他夥伴展開更多聯演。澳洲也願意開放本土，建立並儲存軍事物資。

美國國防部長奧斯汀則回應，美澳會持續探索彼此空中能力規模更大、更頻繁的接觸，並為美軍地面部隊提供更多訓練機會，還擴張美軍在澳洲的後勤能量。

※美趁機部署中程飛彈至澳洲？

不過，對於澳洲是否為取得高度敏感的潛艦核子推進技術，便在先前堅定拒絕的議題上讓步，如開放澳洲本土部署中程飛彈；奧斯汀僅輕描淡寫的回應，「雙方並非以交換的條件展開聯盟，我們也沒有提出任何具體的互惠要求」。

美英澳15日宣布成立「AUKUS」，以維護印太地區的和平與穩定。作為AUKUS的一部分，美國將分享敏感核子推進技術，以協助澳洲建立核動力潛艦部隊。

※法：背後遭捅一刀

不過，此舉勢必讓澳洲必須撕毀與法國高達900億澳元的傳統潛艦交易，這讓法國怒不可遏，稱其為「背後捅刀」。2016年，澳洲與法國國防承包商「法國國有船舶製造企業」（DCNS）簽署合約，DCNS將為澳洲生產12艘梭魚級（Barracuda-class）核攻擊潛艦，以取代澳洲現有的6艘柯林斯(Collins-class)級潛艦。

儘管澳洲外長潘恩（Marise Payne）表示法國「提前知道」美澳之間的交易；但法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）依舊怒斥法國就像背後遭捅一刀」一般。

勒德里安更表示，「這種野蠻、單邊、且不可預測的方式，非常像是（美國前總統）川普（Donald Trump）會做的事。我既憤怒又痛苦，這不該是盟友之間會發生的」。

隨後法國駐華府大使館證實，原本將於17日登場、慶祝美國革命關鍵海戰「海角會戰240周年紀念」，法方已取消。為出席盛宴而前往華府的法國海軍軍官，也已返回巴黎。

法國大使艾蒂安(Philippe Etienne)也打臉潘恩，表示「我們直到昨天早上看到美澳宣布時才知道消息」。