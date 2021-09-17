8月、9月電視面板價格大跌，跌價走勢將延續到年底。群創（3481）董事長洪進揚鬆口透露，9月跌幅大，第三季出貨平均單價預估將下修，而本月起已經針對不同產品線動態調整產能，第四季會安排歲修，並且視訂單狀況適度調整產能利用率。

洪進揚表示，今年不像過去上下半年是傳統淡旺季，上半年ChromeBook教育需求很強，疫後需求減緩，但是商用採購提升。這次跌價來看，面板廠會克制，不會殺到見骨。

面板價格跌幅大，市調機構預期面板廠第四季會減產。洪進揚表示，9月價格跌得多，第三季出貨ASP預估會下修。群創9月已經開始動態調整，第一步是針對產品線調整，第四季可能調降產能利用率。他也指出，供應鏈問題也仍然存在，除了IC缺貨，目前PCB、玻璃供應也都有狀況，對產出有影響。

過去群創電視產品的比重高，現在降到4成、IT產品佔比也大約4成。長期來看希望各產品線平均，電視比重約3分之1、IT佔3分之1，其他如中小尺寸、車用等產品也佔3分之1。