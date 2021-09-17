基隆市環保局抽驗18處非自來水的水井、山泉水，發現有17處超標。（基隆市政府提供／楊亞璇基隆傳真）

基隆市環保局抽驗18處非自來水的水井、山泉水，發現有17處水質大腸桿菌群超標，不可生飲。環保局提醒，如必須飲用時，可以先用「沉澱過濾」將非自來水源以「煮沸法」進行煮沸殺菌，以避免造成身體危害。

環保局針對18處水源進行溫度、pH、總菌落數、真色色度、濁度、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、大腸桿菌群等8項水質條件進行採樣檢測，檢測結果17處大腸桿菌、10處總菌落數、5處濁度及10處色度超過飲用水水質標準，17處非自來水源，不宜作為飲用水使用。

環保局表示，部分水源肉眼可視濁色，而部分則看似清澈，但皆可能含有肉眼看不見的寄生蟲卵或水蛭幼蟲，若經由洗臉或飲用進入鼻腔、喉頭，可能引起噴嚏、鼻血不止；而大腸桿菌超標，若飲用容易發生腸胃道發炎的症狀。

環保局呼籲，17處水質不合格項目以大腸桿菌群為主，不可以直接飲用；如必須飲用時，可以先用「沉澱過濾」將非自來水源以「煮沸法」進行煮沸殺菌，以避免造成身體危害。