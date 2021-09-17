高雄大林煉油廠氫氣管線驚傳外洩，管線關閉消防員灑水警戒中。(石秀華翻攝)

高雄大林煉油廠氫氣管線驚傳外洩，管線關閉消防員灑水警戒中。(石秀華翻攝)

中油高雄大林煉油廠今（17日）中午11時20分許傳出第六媒組工廠燃燒塔的氫氣管線洩漏意外，消防局獲報出動13人22車前往馳援，所幸現場未傳人員傷亡，消防員灑水警戒中，勞工局勞檢所到場檢查，當場勒令第六媒組工場製程停工，待殘存氣體燃燒完畢，再進行後續調查。

位於高市小港區沿海4路的中油大林煉油廠第六媒組工場，17日中午11時20分許，工場輸往燃燒塔的氫氣閘閥處突然洩漏，火苗向上延燒至上方儀電管線，釀成火警；消防局獲報，出動13人22車前往現場救援。

消防人員抵達現場後，發現是氫氣外洩，中油人員已暫時將閘閥處關閉，消防員在現場對於洩漏氣體處先行射水線灑水，勞工局局長周登春也率勞檢人員到場調查事發原因。

勞工局人員確認現場無人員傷亡情事，當場勒令第六媒組工場製程停工，所幸火勢已控制，勞工局人員將待殘存氣體燃燒完畢後，再進行後續調查，以釐清事發真正原因。