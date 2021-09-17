在科技股帶領下，17日韓股開低走高，目前在3,135.07點，漲4.98點或0.16%。同時，韓元走弱，公債殖利率則上升。
三星電子與SK海力士分別漲1.05%與2.4%，Naver也漲0.25%。
17日首次掛牌交易的現代重工，在法人捧場買進下，股價一度大漲85%。
20日至23日，適逢中秋佳節韓國金融市場將休市3天。
一美元可兌換1,177.1韓元，韓元貶0.45%。
韓國3年期公債殖利率上升2.7個基本點至1.537%，而10年期的也升4.7個基本點至2.090%。
在科技股帶領下，17日韓股開低走高，目前在3,135.07點，漲4.98點或0.16%。同時，韓元走弱，公債殖利率則上升。
三星電子與SK海力士分別漲1.05%與2.4%，Naver也漲0.25%。
17日首次掛牌交易的現代重工，在法人捧場買進下，股價一度大漲85%。
20日至23日，適逢中秋佳節韓國金融市場將休市3天。
一美元可兌換1,177.1韓元，韓元貶0.45%。
韓國3年期公債殖利率上升2.7個基本點至1.537%，而10年期的也升4.7個基本點至2.090%。
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