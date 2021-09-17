蔡英文總統詢問搜救犬Pumba健康情況。（廖志晃攝）

搜救犬Pumba已經退休，仍然擔綱演出。（廖志晃攝）

蔡英文總統17日到南投縣長竹山鎮，視察消防署訓練中心和特種搜救隊，她表示5年增補3000名消防人力的目標，將於後年完成；並要求消防署加強消防員心理諮商機制，保障消防人員福利，充實各項防救災裝備，讓消防人員執勤更有保障。

蔡英文在內政部長徐國勇陪同下，視察消防訓練中心，了解消防人員進入火場時的著裝，以及搜救犬訓練情況；還詢問搜救犬Pumba的健康狀況。

徐國勇表示，消防署訓練中心因應新興複合型災害，必須與時俱進，提供最完善的訓練環境，目前正積極推動「充實建置第二期中程計畫」，總經費約為11.6億餘元，包括消防戰技館、多功能消防分隊、綜合演練戶外教室及仿土石流訓練場與搜救犬訓練場等5項工程，將能更有效提供各類防救災訓練課程需求，有助災防訓練的專業化與國際化。

消防署長蕭煥章表示，消防署訓練中心是世界第3大、亞洲最大的訓練中心，除辦理警大、警專、消防特考班等準消防人員養成訓練，及現行消防、義消人員、民間救難團體的專業消防訓練外，還辦理包括大型民間企業，如台積電、台塑等公司人員的防救災訓練，並積極配合國家政策，強化國際間防救災技術交流、與各國簽訂合作備忘錄等，提升台灣的國際地位與形象。