今天下班後，將開始4天中秋節連續假期，交通部高速公路局指出，上半天國道各路段順暢，預估西部國道從下午5時至晚間7時，會出現一波下班與返鄉車流，國道5號則是下午3時過後出現明顯車潮。

高公局指出，今天傍晚的車潮，混雜下班與返鄉車流，都會區路段最容易碰到塞車，大約從晚間6時至10時，國1南下楊梅至新竹系統、國3南下三鶯至關西路段車多，國5南港系統至坪林則預計塞到晚間12時。

中秋節連續假期國道交通疏導措施一覽表。（交通部提供／陳祐誠傳真）

此外，國1彰化系統至彰化路段，因該處有施工，路肩無法開放，一旦遇到車多匯流就容易堵塞，今天上午就有壅塞，接下來4天假期影響會更明顯，高公局建議這次可改走台61，避免在該路段堵塞。

交通部分析，全國疫情警戒降回2級，民眾逐步回歸正常作息，加上端午節連假遇到3級警戒，大多數民眾減少外出，因此研判中秋節將有返鄉過節及出遊旅次需求，且民眾因應疫情發展多選擇自行開車，高速公路運輸尖峰南向集中於連假第1、2日上午時段，北向集中於連假第3、4日下午時段。

交通部表示，國道將實施精進式匝道儀控、入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放41處路肩等措施，並自9月18日至20日，每日0至5時國道全線暫停收費；9月21日當日0至10時全線暫停收費。