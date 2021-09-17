永樂T Fashion時尚基地舉辦品牌聯展 13:162021/09/17 中時 陳大任 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永樂T Fashion時尚基地舉辦品牌聯展。（擷取自臉書粉絲團） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永樂T Fashion時尚基地舉辦品牌聯合展演，面臨疫情的時代，此次包括BOB Jian簡國彥、台南應用科技大學、CHERNG DESIGN李承翰等68個品牌與設計師，一同採取線上與線下的展演方式，並且結合數位虛擬棚走秀，讓不能出國的民眾依然可以透過數位時代在世界各地不同及虛幻的場景展演。 高美館奈良美智展 加開醫護專場 北捷沉浸體驗展演空間「Metro Lab」啟用 10月開放租借 #展演 #永樂 #Fashion #時尚 #舉辦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 原力蘭陽創業賽 秀創意拚商機 04:102021/09/16 地方新聞 萬寶龍UltraBlack 炎亞綸從腕錶、3C到包包的黑色時尚 19:312021/09/16 生活 安心亞擁萬寶龍 知性時尚黑 04:102021/09/17 時尚消費 小鬼辭世1年楊丞琳挺故友藝術展 04:102021/09/17 娛樂新聞 《國際產業》停工到懷疑人生 部分零售商轉回中國生產 11:442021/09/17 財經 桃園橫山書法藝術館10月22日開幕 試營運期間免費入場 21:522021/09/16 生活 和興青創基地9店家開幕促銷月 活化保存串聯鹿港文化廊道 18:542021/09/16 寶島 《科技》夏普美華泰推團購新平台 「揪美美」攻社群電商 12:522021/09/17 財經 中秋連假不無聊 走讀彰化田中老街、永樂商圈 15:382021/09/16 寶島 溫昇豪渾身時尚魅力 04:102021/09/16 時尚消費 公共衛生師今年首度舉辦考試 考試院會通過增設審議委員會 12:302021/09/16 政治 生活熱門新聞 今增2本土個案 都曾被匡列！近期就醫確診 - 生活 22歲嫩妹打莫德納服用這藥物 肺部全血栓 醫嘆恐終生治療 - 生活 殯葬達人突PO「寶可夢阿伯辛苦了」 網全嚇歪 - 生活 每天喝水3千CC 健身狂人腰痛到掛急診 醫一看：結石了 - 生活 政院公布3＋11報告狂捧自己 網看最後兩段怒了：乾脆大家跟范雲道歉 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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