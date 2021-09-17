永樂T Fashion時尚基地舉辦品牌聯合展演，面臨疫情的時代，此次包括BOB Jian簡國彥、台南應用科技大學、CHERNG DESIGN李承翰等68個品牌與設計師，一同採取線上與線下的展演方式，並且結合數位虛擬棚走秀，讓不能出國的民眾依然可以透過數位時代在世界各地不同及虛幻的場景展演。