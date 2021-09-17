「卡神」楊蕙如被控指揮網軍在「關西機場事件」侮辱外交部大阪辦事處，台北地方法院17日開庭時，她否認犯罪，但蒞庭檢察官批評她與蔡福明一起用辱罵的方式在網路發言，逾越言論自由範疇，構成侮辱公署罪，法官訂於11月12日宣判。楊堅持反認犯罪，曾表示是因該事件中發現大陸網軍企圖干擾台灣選舉，因此才會成立了幾個「義勇軍」，目的是保衛國家，對抗假訊息，但義勇軍沒有業主。

男子蔡福明2018年9月6日使用「idcc(笑死)」帳號在PTT發文， 批大阪辦事處在關西機場事件中「爛到該死」，是「一群垃圾的老油條」、「黨國餘孽」等語。楊蕙如在LINE群組「高雄組」，指示網軍 「推高調」，此事件間接導致時任大阪處處長蘇啟誠輕生。檢方查出 ，楊女發月薪1萬元給蔡男，認定2人共同涉犯侮辱公署罪。

北院召開辯論庭，楊蕙如說，當時網路發文，是接續PTT論壇的文章，有數千、甚至數萬篇推文，議題造成風潮，且整體輿論都認為大阪處很爛；有特定人為特定目的提出檢舉，「如果是這樣，那麼應該好幾千、好幾萬人都在侮辱公署啊！」

蔡福明也否認犯罪，他的律師說如果認為大阪辦事處是「公署」，中國、日本以及辦事處本身都會反對。這起網軍案審理近2年，楊蕙如與蔡福明都否認犯罪，法官訂於11月12日宣判。