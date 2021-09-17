網紅RINA在Twitch實況平台上擁有高人氣，她的外型美豔，還擁有神似日本漫畫「海賊王」女主角娜美的火辣身材，因而得到「桃園娜美」稱號，是最受關注的女實況主之一，IG也有將近20萬人追蹤，日前她在IG曬出身穿OL白襯衫的辣照，讓老司機暴動直喊「好想上班」。

RINA時常在IG分享生活，每次PO出辣照都會引起話題，日前她再度曬出一系列美照，只見她身穿透膚白襯衫搭配黑色窄裙，胸前幾顆扣子大開，導致襯衫從肩膀滑落，露出飽滿北半球和性感鎖骨，若隱若現的好身材讓人看得目不轉睛，OL造型大受歡迎。

RINA也在文中寫道：「今天第一天上班，請多多指教！」貼文一出引來將近萬人按讚，不少網友都忍不住直呼，「桃園娜美太正點啦」、「辣爆」、「好看餒」、「安安老闆來了」、「晚上來辦公室加班」、「恭喜你錄取老闆娘的缺」、「好想上班」、「過來老闆秀秀」。

事實上，RINA過去曾因為在直播中尺度太大，遭Twitch官方判定涉及「分享或參與性暗示內容、性行為」，帳號被暫時停權，解除停權後她也順利復出，承諾會小心拿捏服裝的尺度，目前在Twitch頻道擁有10萬人追蹤，仍然人氣不減。