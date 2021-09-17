台灣大(3045)今日宣布，與艾歐圖iAuto、台灣大學打造的無人送餐車，今於台北花博公園新生園區正式上線服役，首度串接電商平台myfone購物，結合雲端管理系統以及人機介面，打造點餐、送餐、付款一氣呵成的消費體驗。

台灣大指出，今天首度亮相的無人送餐車，被團隊暱稱為「Willy」，一次可以送8份餐，車內搭載台灣大通訊晶片，並配備多個攝影鏡頭、光達等感測器，車子行進速度相當於成人步伐，今日起Willy將穿梭在佔地19.5公頃的花博新生園區，當消費者透過台灣大旗下myfone購物APP訂購餐飲，雲端平台即會傳送訂餐訊息給無人送餐車與餐廳，隨之餐飲業者備好餐點，由送餐車自動駕駛前往園區內顧客所在位置。消費者只要在送餐車上的觸控面板輸入訂餐平台給的密碼，相應的餐格櫥門就會自動解鎖，用戶即能取餐享用，整個取餐過程約5秒內即可完成。

台灣大副總洪昌哲表示，台灣大繼成功助力「5G智能自駕車」在長庚養生文化村上路載客後，今天無人送餐車正式啟用後，又再立下另一個無人載具運輸的里程碑。疫情衝擊全球，自動駕駛的送餐車不僅符合「零接觸」國際趨勢，未來若再整合載貨與自動接駁運輸，將可翻轉出更多創新的商業模式，為5G與自駕的整合應用，啟發更多無限可能。

「2020/2021杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」由杜拜道路與運輸管理局主辦，今年以送餐服務為主題，總獎金高達172萬美金，iAuto、台大及台灣大團隊自激烈競爭中脫穎而出、取得決賽資格，已於8月赴杜拜實車測試，順利完成各項任務，比賽結果將於10月揭曉。