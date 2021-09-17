國民黨主席選舉白熱化，挑戰黨魁的前彰化縣長卓伯源17日跨海澎湖行，卓伯源期許擔任專職無私的黨主席，帶領國民黨突破難關，屆時他就功成身退。

卓伯源17日一大早飛抵澎湖，一整天緊湊行程接連拜訪國民黨澎湖縣黨部主委許國政、黃復興黨部主委鄭宗琳、縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、前縣長王乾發、前議長黃建築等及與黨代表座談會，直至傍晚才搭機返台。

正值中秋連續假期澎湖機位一票難求，卓伯源笑談感謝中常委澎湖縣副議長陳雙全居中斡旋才得以成行。

黨代表座談會與10多名黨代表相見歡，卓伯源感慨指出，台灣正面臨重大危機，民主政治嚴重失衡，民進黨一黨獨大，絕對權力絕對腐化，而國民黨的最大隱憂就是不團結。

卓伯源說，所有候選人只有他出身基層，擁有最豐富的執政與問政經驗，多年來國民黨中央與地方嚴重脫節，國民黨必須海納百川才能壯大。

卓伯源強調，2024年國民黨一定要重返執政，把民進黨的腐敗全部移送法辦，尤其軍公教年金改革剝奪社會公義，國民黨執政後將推動軍公教補償特別條例，為人民討回公道。

卓更痛批民進黨搞兩岸對立，拆蔣光銅像、發表民國論等都是玩火自焚。卓伯源自許自己是做大事不是做大官，將致力喚回黨員、整合資源、建立情感，未來將擔任專職無私的黨主席，帶領國民黨突破難關後就功成身退。