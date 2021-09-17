五倍券即將上路，實體券與數位綁定預計22日開放預訂，10月8日正式啟用，各大銀行也推出加碼優惠吸引消費者，理財達人寶可孟則認為，目前看來玉山銀的3張卡回饋都不錯，尤其早鳥禮相當大方。不過，他還是認為行動支付台灣Pay的優惠最好康，尤其是前33萬名綁定即可獲得800元回饋金，不需要再「破關」等抽籤才拿到回饋。

針對玉山銀的信用卡五倍券回饋，Pi拍錢包信用卡、Only卡及U Bear卡都被點名，寶可孟在個人部落格上表示，「玉山這一次的綁定早鳥禮，非常大方（一般客戶拿小七300 / 世界卡客戶拿小七400），搭配家戶綁定最高為1500元跟2000元。記得要在9/22~9/26進行登記，就是100%人人有獎，當你想太多、超過時限，這個加碼就拿不到。」

寶可孟表示，而且若是玉山新戶申辦指定卡別（Pi拍錢包信用卡、Only卡、U Bear卡)，還可以再多1000元，如此累積之下才能拿到官方說的最高4000元回饋。

不過，寶可孟認為，心目中最佳的選項還是行動支付台灣Pay，主要第一時間就喊出前33萬名綁定可獲得800元回饋金，其次17萬名回饋500元，50萬名之後回饋300元，無名額限制。

寶可孟補充說道，「只要在第一時間成功綁定，均可無腦取得800元資格，不用再去那邊跟別人搶信用卡名額、搶登搶刷太辛苦了。」

而若拿現行的信用卡優惠與台灣Pay相比較，寶可孟傾向使用台灣Pay，「如果把家裡5個人都拿去綁台灣Pay，一人多拿800，5人也是多4000元，那你何必忙東忙西才拿到加碼的回饋？直接綁定不就好用。」

寶可孟也提醒民眾使用數位綁定五倍券時，一定要注意名額限制、是否限制新戶或家戶綁定等相關條件，搞懂相關規定才有機會將五倍券轉換成10倍券或15倍券。