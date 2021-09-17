大陸澎湃新聞報導，福建省本輪Delta疫情來勢洶洶，防疫形勢嚴峻。福建省衛健委17日上午公布資料顯示，自9月10日以來，福建省累計報告本土確診病例261例，目前住院261例，無死亡病例；現有本土無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察9例（莆田市9例）。莆田仙遊縣10個中高風險已採區域封閉、足不出戶，服務上門措施。

隨後本輪疫情涉及的莆田、廈門、泉州、漳州四地，都公布了本輪疫情中本土確診病例資料。

大陸央視新聞報導，自9月10日至9月16日24時，莆田市累計報告確診病例158例（其中境外輸入1例、本土157例），無症狀感染者9例。在157例本土確診病例中，重型2例（1 例：男37歲，1例：女27歲），普通型66例，輕型89例。

福建莆田市仙遊縣楓亭鎮等10個中高風險區劃為封控區，採取區域封閉、足不出戶，服務上門措施。

廈門市衛健委17日上午資料，自9月12日以來，廈門累計報告本土確診病例84例，目前住院84例；現有本土無症狀感染者尚在接受隔離醫學觀察0例。

泉州市衛健委17日上午資料，自9月10日以來，泉州累計報告確診病例18例（9月13日豐澤區輸入1例病例按現住址管理歸屬莆田市）。目前確診病例均轉運至莆田市定點醫院集中隔離治療；現有報告本地疑似病例0例；尚在醫學觀察無症狀感染者0例。

漳州市衛健委消息，9月16日凌晨0時10分，漳州市台商投資區發現1例新冠病毒核酸檢測陽性患者。該患者9月15日下午6時因喉嚨痛、低燒就診漳州某醫院發熱門診，經覆核，核酸檢測陽性。根據患者的流行病學史、臨床表現及實驗室檢測結果，初步判定該病例為新冠肺炎確診病例（輕型），感染來源為患者所在單位廈門同安區湖裡工業園某公司的同事。

資料顯示，福建省本輪疫情中，莆田依然是確診病例最多地市，占比超過六成，廈門占比也超過三成。