獨立樂團「美秀集團」吉他手修齊，本月10日被警方查出持有大麻電子煙油，遭依違反《毒品危害防制條例》罪嫌移送法辦。修齊否認犯行，向檢警辯稱不知道為何車內會有毒品，可能是粉絲送給他，他隨手丟在車內的，台北地檢署複訊後先將他無保請回。

根據維基百科，美秀集團是台灣嘉義的獨立樂團，自2016年5月開始對外活動，曲風特色是帶有復古台味的搖滾和民謠，並使用自製樂器演出，樂團成員目前共5人，分別是主唱兼吉他手狗柏、吉他手修齊、鍵盤手冠佑、鼓手鍾錡以及貝斯手婷文組成，代表作之一《捲菸》在Youtube創下高達千萬的點閱率。

台北市大安警分局9月10日深夜設點進行攔查勤務，修齊開車行經該處，被從車內查獲電子煙及大麻油，當場遭警方帶回偵訊。

修齊否認毒品是他的，辯稱不知道為何車內會有這個東西，也不知道這是毒品；粉絲經常送他東西，他有時收下後就隨手放在車內，大麻油可能就是粉絲送的，但記不得是哪個粉絲。修齊更強調自己從沒碰過毒品，但如果驗尿結果呈陽性，他不會逃避。

警方翌日將修齊移送北檢，檢察官複訊後，認為案情仍待釐清，因此先將修齊請回，待驗尿結果出爐後，再決定下一步行動。