台中市盧秀燕17日宣布加碼3億元抽現金，搶中央振興券商機，民進黨批評方案了無新意，結果依然是抽獎、能不能被振興到，市民還是只能靠自身財力與運氣，比百貨公司周年慶還無力；國民黨則表示，提供現金抽獎，又可以帶動另一波經濟力，非執政黨不用為反對而反對，鼓勵一起來消費，一起振興經濟。

台中市府釋出振興加碼方案，台中市議會民進黨團總召謝明源表示，市府追加3億5000萬元內容都還未送來議會，也還未審查通過，就敲鑼打鼓宣布抽獎，要求市府趕快送追加預算內容到議會。

民進黨市議員陳世凱、林德宇、施志昌、黃守達齊聲批評方案了無新意，大家期待了那麼久，結果依然是抽獎、抽獎還是抽獎，只是加碼了更多現金獎項。能不能被振興到，市民還是只能靠自身財力與運氣。

陳世凱批評，盧秀燕說會推出最大的優惠，沒想到跟往年一樣又是抽獎，只是抽獎次數變多，飲料瓶蓋上有抽獎活動並不會引起民眾的購物慾，但如推出的是第2件7折，購買的動機就能因此提升。

林德宇質疑盧秀燕故弄玄虛，賣關子1個月的答案就是發現金，既然是發現金，那當初有什麼好故弄玄虛的？盧只是為了凝聚個人的政治聲量，在賣關子的過程中甚至在議事堂上刻意閃躲，其實都是為蹭聲量。

「購物節追加3.5億公務預算幾乎都用在發現金」，林德宇說，抽現金總共的獎品有6萬0082組，讓參與購物節的民眾要透過機會財的概念才能受益，寄望於機會財只會讓大部分民眾希望落空。

施志昌批評，盧秀燕說民眾愛現金、強調這是人性，但抽獎不是人人有，民眾精打細算，不願「賭」的其實更多，寧願去其他縣市使用消費券換取更多優惠，最後台中購物節最終只是淪為日常消費抽獎活動，甚至將台中人手上的消費券推去外縣市換取優惠。

黃守達痛批台中的振興加碼，說穿了就是選舉考量，耗費鉅資在為台中購物節抬轎，追求民眾無感的KPI，就算獎項越來越多，金額越來越高，一般市民抽中獎品獎金的機會還是非常渺茫，對於基層攤商也難有助益。

民進黨市議員周永鴻批評，台中市拖到今天提出的五倍券振興方案只有抽現金和豪宅，提不出購物節抽獎如何刺激市民和外地民眾增加額外消費，比百貨公司周年慶還無力。

周永鴻說，盧市府追加3億5千萬的預算足足有3億1千萬花在抽現金，這種做法就是以為打興奮劑結果打到生理食鹽水，不只浪費預算，更無助振興台中市產業，他將強力要求退回追加的3億5000萬元預算。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯說，民眾花500元可以有機會抽獎金5000元的價值很吸引人啊，相信一定能夠帶動很多人來台中消費，如果說抽摸彩品，包括一些家電你摸到了不一定有需要用，但是台中市提供現金抽獎，又可以帶動另一波經濟力。

抽中五千元現金的民眾，可以拿著5000元再去消費，效果多了好幾倍，每一次的活動跟行銷都有它的意涵功效，非執政黨不用為反對而反對，鼓勵他們一起來消費，一起振興經濟。

陳政顯強調，台中購物節用意良好，因為民眾最主要的還是拿現金最實用的，而且能夠促進消費，刺激整個疫情後娛樂消費行為，比起提供一些獎品摸彩，其實口實而不至，現金是最好用，他肯定是台中政府很務實的做法來振興經濟。