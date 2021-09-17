53歲香港女星張敏過去以電影《賭聖》中「綺夢」一角奠定性感女神地位，1995年拍完電影《十兄弟》後就淡出演藝圈，近年又再度復出。去年底她造訪少林寺，側拍圖曝光，瘦如骷髏的身材引發討論，近日她又分享到西藏高原的美照，可見她一身喜氣橘紅色外套與帽子，還揚起絲巾隨風飄逸，但她細瘦的大腿仍相當明顯，粉絲也勸她要多吃點。

張敏過去一度淡出演藝圈，2016年底回歸演藝圈開微博，隔年初正式復出拍攝微風信義DM封面，當時她被問到神隱這幾年的心情變化，她表示：「以前比較有個性，現在性格被磨平，心靈較為安靜，也容易沉澱。」也透露消失螢光幕這幾年習慣到處走走，成為她改變成長的主因。

張敏到西藏高原旅行。（圖／翻攝自張敏Cm微博）

張敏纖細大腿引發關注。（圖／翻攝自張敏Cm微博）

而復出後容貌與身材依舊維持得宜的張敏，感情世界也備受關注，她與前經紀人劉永輝分手後，有報導指兩人過去密婚又離婚，張敏則回應港媒：「從來沒有結過婚」，至於身邊出現小她10歲的製作人新歡，還稱呼男友為「夫君」，張敏更澄清：「我想澄清沒有包養過他」。

張敏分享到西藏美照。（圖／翻攝自張敏Cm微博）

張敏近年參訪少林寺，被指整個人暴瘦、看來弱不禁風，雖面容氣色還不錯，但過瘦的身材依舊讓人擔心，近日她又發文分享到了西藏高原，她開心寫下：「「崗仁波齊我又（來）了，信仰的力量又一次召喚我們的靈魂再一次（來到）圓滿轉山。每一次（來）轉崗仁波齊都有不一樣感受，每一次給我帶來的感動，都會在我人生閱歷裏留下許多驚喜的記憶。感恩所有，祈福風調雨順、吉祥如意。」

張敏依舊氣質脫俗。（圖／翻攝自張敏Cm微博）

而照片中張敏高舉雙手拿著絲巾，另一張照則可見她坐在湖邊望向遠方，氣質脫俗，但纖細腿型還是引來關注，粉絲留言：「好瘦啊」、「您好瘦，注意身體啊」、「敏姐要多吃東西」、「還是這樣美的有點過分」。