群創(3481)董事長洪進揚今天表示，面板廠過去價格戰的環境已經改變，群創9月已經開始動態調整產品線，第4季可能調降產能利用率，但各面板廠相當克制，不會像過去價格殺到見骨的情況。

洪進揚指出，上半年ChromeBook教育需求很強，疫後消費端需求減緩，但企業獲利佳，商用買氣有上來。目前除了驅動IC缺貨，PCB、玻璃供應也都有狀況，總體需求下滑，會有產能對應調整，而且供應鏈、運輸有問題，群創也適時歲修。

洪進揚認為，面板價格漲勢持續一年多，有所調整實屬正常，而近期因疫情而起的缺櫃、塞港的干擾因素，因此今年景氣走向將不會像往年上、下半年淡旺季節表現。

群創9月開始動態調整產線組合，過去TV面板比重高，現在降到4成，IT也占4成，未來調整方向為中小尺寸(手機、車載)、IT(NB、Monitor)、TV各占3分之1。

由於8月下旬以來小尺寸TV面板價格快速修正，洪進揚指出，第3季ASP價格會下修，第4季調節產能利用率，出貨量可能因機台歲修、產品組合調整下降。