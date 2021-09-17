EVA從本季初至今，利差已季增42%、達到2514美元/噸，法人也分析造成此波漲勢的3大動能，也點名台聚本季每股獲利有機會季成長上看2成，另外，隨著古雷石化的投產，也將為台聚家族長線效益。

近期EVA報價、利差因供需再次轉緊，季初至今已經大漲35%，法人也點出3大主因，首先，艾達颶風造成美國石化產能中斷，影響美國LDPE/EVA產能達23%；再者，上半年太陽能模組廠一度因原物料(EVA、多晶矽、玻璃等)大漲而延後下單，但8月起整體需求復甦，對光伏級EVA需求再次大增；另外，運動鞋類消費明顯復甦，光是上半年大陸鞋業營收年增12%，帶動相關鞋材應用需求。

以目前大陸EVA市況來說，儘管大陸已增加50萬噸EVA產能至147萬噸，但仍跟不上下游太陽能需求，市場預估今年EVA需求達200萬噸，而上半年太陽能裝機量僅13GW，進度遠落後整年裝機目標50GW，預期在大陸政策推動碳中和下，下半年將加快安裝腳步，供需嚴重吃緊將維持至年底。

EVA報價上，在原料成本大致持平下，季初至今EVA利差已季增42%、達到2514美元/噸，此動能將有利於台聚第三季營運表現，法人樂觀看好，單季每股獲利季成長幅度上看2成。

除此之外，古雷石化的投產，也將有利於台聚長線轉投資收益，古雷石化為兩岸廠商合資之煉化一體廠，台聚、亞聚分別持有18.25%、12.06%股份，古雷第一季已開出35萬噸PP，並預計第四季開出80萬噸乙烯、明年第二季開出30萬噸EVA，藉由古雷石化，台聚正式達成垂直整合，營運彈性增加，帶來長期效益。

台系的EVA概念股包括有台聚、亞聚(1308)以及台塑(1301)。