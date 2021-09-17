藍營流出一份黨員民調，黨主席候選人張亞中異軍突起，支持度奪冠，令不少黨員十分焦慮，醞釀棄江保朱，甚至揚言張若當選將退黨。國民黨主席候選人朱立倫今天示警，若國民黨自動獻禮給民進黨，就自己丟失槍砲，未來民進黨就躺著幹，若張亞中當選，民進黨就會放鞭炮。

昨天藍營內部傳出由TVBS所作國民黨員民調，張亞中奪冠，朱立倫居次，江啟臣落到第三，朱立倫上午接受《觀點》趙少康廣播專訪表示，這份民調不是他做的，據說是國民黨自己委託做的，而這段時間政見辯論與內部紛擾都可能影響到民調結果。

對於張亞中竄起，朱立倫認為，藍軍大概是抱持恨鐵不成鋼的心態，而張亞中口才好，戰鬥性強，「但有些人可能搞不清楚，張亞中是全面戰鬥，連國民黨的人都要戰鬥，要清除李登輝餘孽，包括趙少康也列餘孽名單之中」，

朱立倫說，前陣子張亞中批評蔡英文論文門，吸引藍軍支持者認同，但這本來就是國民黨的共同做法，至於兩岸政策，張亞中是著名的「統派學者」，張的論述聽起來似乎有道理，可以解決和平讓兩岸安定，但藍軍可能不知道細節以及是否可行。

朱立倫指出，張亞中力推一中三憲，但這能獲得老共、台灣的同意嗎？他認為在此情況下，中華民國就消失了，在中國下面的中華民國，其實就是另一種形式的「一國兩制」，雖然張說兩岸的治權分開，但台灣人民可接受嗎？兩岸統合是現在可以談的嗎？黨魁選舉絕對不為了討好極端深藍，而讓國民黨走入偏鋒極端。

若張亞中當選，恐引爆國民黨分裂，掀起退黨潮。朱立倫表示，「期待不要這樣，但相信會發生」，屆時國民黨就被定位成深藍極統的政黨，民進黨就會扣上親中賣台的標籤，明年要參選的黨員壓力就很大，議員或許不一定，但縣市首長要贏得多數選票的壓力就很大。

朱立倫接著說，最大獲利者將是民眾黨，國民黨人才可能跳船到民眾黨，也有可能分裂成為別的政黨，無論如何，國民黨將快速縮小。

至於張亞中攻擊他是「美國線民」，朱立倫無奈表示，他本來就當作是笑話，荒謬離譜，懶得理這件事，接著娓娓道來，當初AIT和台灣政界交往，他透露馬王不和、國親不合，這難道是秘辛嗎？而且當時也未形成軒然大波，就是趣聞，民進黨也沒因此攻擊他。