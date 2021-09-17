民進黨正國會立委陳歐珀、陳亭妃、莊競程今召開記者會為觀光旅遊相關產業發聲，呼籲政府對觀光旅遊與交通場站的補助持續、藉防疫趁勢升級產業，並提升國人旅遊信心、加碼振興。

陳歐珀指出，安心旅遊補助必須持續，讓觀光旅行業續命；明、後年疫情發展尚未明朗的狀況下，持續補貼交通場站設施。面對疫情新常態，政府應考慮防疫與經濟齊頭並進。應該透過重新檢討相關紓困與振興措施，讓產業在危機中升級，讓國人安心旅遊、放心消費。

莊競程建議，補助民眾出遊同時，振興經費也應投入補助業者設置防疫措施，升級觀光旅遊的公衛安全。此外，世界觀光旅遊委員會（WTTC）推出「旅遊安全戳記」，全球已有200多個目的地加入，這是一套符合全球衛生標準的「安全旅遊機制」，目前已有許多縣市政府在協助業者取得。後疫情時代的觀光版圖是世界各國都在爭搶的，台灣也應該及早布局。

他說，當疫情對傳統的營運模式造成衝擊，可多嘗試新的工具進行「虛擬旅遊體驗」。呼籲相關部會，從防疫、行銷、轉型，各個方面及早協助業者，共度危機、尋得轉機。

陳亭妃表示，今年國旅振興措施，政府應該再系統性盤點，投入更多資源，涵蓋更多優惠種類、更多適用場域和平台，並且取消抽籤制，採用先前申請的型式，讓想要使用的人都有機會一起振興國旅，才有望倍數成長。相關產業最後才能恢復，盼政府能未雨綢繆，避免倒閉潮爆發。

出席的旅館商業同業公會全國聯合會秘書長蘇冠霖表示，台灣合法旅宿房間約24萬間，扣除2萬間投入防疫，還有22萬間嗷嗷待哺。就算國旅券120萬張全部投入住宿市場，可使用約200天，也只能拉抬整體住宿率2.7％。

蘇冠霖呼籲，旅宿業營運至今住房未明顯回升，七月僅18％、八月21％、九月13％，呼籲政府針對服務轉型與產業振興編列特別預算，協助業者硬體設備，提升投入長期抗疫保護消費者和從業人員。續辦安心旅遊補助，目前有第一波的12億預算，但是可加碼，目前國旅券也有數位化核銷工具，有利擴大振興，避免旅宿業從賣房間變成賣飯店。

桃園市國際機場產業發展協會常務理事詹成吉說，今年一到八月桃園機場出入境旅客只有108年水準的1.73％。為目前紓困只到110年底，未來變數仍大。桃園機場一年歲入就有220億，應該編列特別預算給交通部或民航局，支應場站維運，僅桃機就能維持六萬人的生計。