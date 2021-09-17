中秋連假前最後一個交易日，台股今(17日)以平盤開出，在電子權值股台積電、聯發科走高，貨櫃三雄推波助瀾，指數震盪走高，一度站上17400點，漲逾百點，尾盤在台積電拉低8元收平盤600元，以及金融股拉低，指數最後一盤由紅翻黑下殺百點，終場加權指數以17276.79點作收，下跌1.91點，成交值3107億元。

周四(16日)美股漲跌互見，台股開盤小漲0.59點，以17279.29點開出，市場觀望氣氛仍濃，早盤指數一度翻黑，多空對峙下，指數接近10點開始震盪往上，午盤指數一度來到17408點，上漲130點，力守月線。

台積電以平盤600元開出，早盤一度翻跌，失守600元大關，台積電不畏外資報告利空，隨即緩步向上攻堅，尾盤拉漲10元，來到610元；聯發科開高走高，漲逾1%，聯電走勢起起伏伏，在65.5元至67.2元之間震盪，股王矽力-KY震盪走高，盤中漲逾2%。

航運族群今開高走高，類股指數漲逾2%，貨櫃三雄長榮、陽明開高走高，萬海股價由黑翻紅，終場長榮收在128元，漲幅3.23%，陽明收在123元，漲幅4.24%，萬海以210元作收， 漲幅4.74%。