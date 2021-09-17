最近歐洲各大足球聯賽都已火熱開打中，而不少球星都在今年夏天更換了東家，也讓比賽增添了更多可看性，例如梅西(Lionel Messi)轉投法甲巴黎聖日耳曼，C.羅納度(Cristiano Ronaldo)重返老東家英超曼聯，都引來外界極大的注目，不過原本身處義甲的C羅離開，也讓當地職業賽失去不少看點。

但雖然少了球星，賽場上能發生的事總是源源不絕，昨天在台灣時間半夜進行的義甲賽事中就鬧出大笑話，小組賽首輪拉齊奧對上加拉塔薩雷，終場拉齊奧以0：1敗給對手，而他們失掉的這球竟然是門將造成的超大烏龍球，想必這樣的後果對他們打擊非常大。

兩隊拚戰到第66分鐘前都沒人進球，首先加拉塔薩雷嘗試切入禁區，起腳射門但球的力量不夠，且偏了球門一些，這時門前的拉齊奧球員拉扎里(Andrea Lazzari)把球擋住，但他把球踢的超高，或許這讓門將斯特拉加沙(Thomas Strakosha)不知所措，球掉下來他試圖拍出界，沒想到抓錯距離，面對球門的他直接把球「扣進」自家大門。

接著滿場的加拉塔薩雷球迷和球員都歡聲雷動，而斯特拉加沙則是非常氣憤地拍打球網，自己頻頻攤開雙手表示沮喪之情，就算隊友第一時間上前安慰，也難以平撫他的情緒，兩隊士氣這時形成了強烈對比，這球也成為昨天最糗的進球，國外各大媒體都爭相報導。

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斯特拉加沙今年26歲，有193高分的身高，對於門將一職他具有很大的優勢，在希臘出身的他是阿爾巴尼牙國家隊成員，從2012年開始效力於義甲拉齊奧，曾與球隊一起拿下2017、2019年義大利超級盃，也在2012-2013、2018-2019年拿下義大利盃，相信今天這個烏龍球會讓他難過很久。