大陸四川一名13歲少年每次只要上學就會發燒，但請假回家後又會秒痊癒，起初少年母親以為孩子裝病，但用體溫計測量，發現孩子確實有發燒，之後發燒甚至變成肚子痛，但到醫院檢查卻未發現異狀，醫師則推測，可能是心理焦慮產生的。

根據《新浪新聞》報導，13歲少年樂樂（化名）在3、4個月前，因病毒感染導致嚴重腹瀉，最終住院半個月才康復，但出院後的他身體卻頻頻出現異狀，徐姓媽媽表示，樂樂只要一去學校，就會出現發燒的症狀，老師便會請她將孩子接回家，但詭異的是，樂樂回到家後，體溫就會自動慢慢下降，類似情形不斷發生。

樂樂在家休息1、2天，都不再有發燒的症狀，原以為孩子的病已好，但一到學校後，就會再度發燒，徐媽媽起初以為是兒子裝病不上學，但用體溫計量測後發現，兒子真的發燒，半個月過後雖未再發燒，但樂樂卻出現肚子痛的症狀，且同樣是到學校就痛，回到家後又好了，徐媽媽帶孩子至醫院做檢查，但報告都顯示他身體很健康。

徐媽媽在親友的建議下，帶樂樂至成都市第四人民醫院，心理醫師杜娜表示，第一次看到樂樂時，發現他性格較內向，問診期間多由徐媽媽答覆，認為主要病因是心理因素，樂樂小學時成績優異，但升到國中後，讓他感到壓力很大，再加上母親管教嚴格，就連孩子交友狀況都要管，這讓樂樂心理負面情緒轉變為身體症狀。

醫師杜娜為樂樂進行心理治療，並搭配抗焦慮藥物，還有說服徐媽媽的教育方式，如今樂樂才敢去上學。而杜娜也提到，孩子的焦慮、恐懼等負面情緒，轉化為消化道系統的症狀較常見，先前出現一名9歲女童寫數學作業就會過敏，也是同樣的情形，建議家長要注意孩子身上出現的問題，且千萬不要忽視，負面情緒若長期未解決，恐會演變成抑鬱症。