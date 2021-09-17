Wedgwood雋永系列經典菱格刺繡床（青灰綠），2萬800元。（Wedgwood提供）

Wedgwood簡約系列雙人四件式床組，1萬4800元。（Wedgwood提供）

Wedgwood薩佛床組Bi-Color，1萬4800元。（Wedgwood提供）

英式風格著稱的床寢品牌Wedgwood，過去品牌床寢風格多以柔美、溫和風格為主，深受女性消費者喜愛，近期品牌因應無性別意識設計發燒、看好男性單身貴族市場等因素，以英倫雅痞紳士風格為主打，推出Black Line系列，選色除使用近期深受消費者喜愛的低彩度色系，細節則延續品牌工藝，加入品牌經典圖騰、織藝等細節。

以Signature 雋永系列、Solid Color 簡約系列為例，前者以莫蘭迪色系的清暉率為主體，細節上則利用品牌典藏圖庫中的「浮雕玉石邊框設計」，加入當代設計語彙重新融合，在簡約的設計中加入獨屬Wedgwood的獨特性;而後者在看似簡單的輪廓中，運用品牌細緻的工藝打造跳色滾繩飾邊，除凸顯品牌百年來的精緻工藝，也烘托寢織的舒適質感。

另外，今年品牌除釋出全新Black Line系列，也在原有的系列中做出新嘗試，以「午夜野莓」為例，野草莓系列源於1965年，是品牌全球暢銷款之一，別於過去選擇淡雅色系，此次品牌大膽選擇黑色、灰色、深藍色等深色打造，在原有的自然詩意中，運用沈穩低調的色澤，打造出趨於摩登的時尚床寢。