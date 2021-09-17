民眾黨立委高虹安質疑，政府祭出各項加碼措施希望提高數位券綁定，但紙本券運送費、物流費等預算竟多出3228萬2000元。（民眾黨團提供）

振興五倍券即將上路，各部會也推出加碼振興券，去年三倍券的數位綁定率僅7％，這次各部會祭出加碼券及專屬數位加碼優惠，希望數位券領取率達20％的目標。不過，民眾黨立委高虹安今質疑，既然政府目標是提高數位券領取率，結果實體券配送、郵局配送服務費、物流費、保管費及警力戒護等預算，竟比三倍券多出3228萬2000元，似乎與政府聲稱要提高數位化互相矛盾，民眾黨團要求政府把增列項目的費用說明清楚。

政府為提高數位振興券領取率，降低紙本券印製等行政成本，今年祭出前400萬名綁定數位券，免抽籤就能領取好食券，而公股銀行也配合推出數位券滿額加碼活動，經濟部長王美花日前表示，五倍券數位綁定以20％為目標，有信心能夠突破。

不過，高虹安質疑，去年三倍券喊出數位綁定36％的目標，實際綁定率僅7.6％；但比較三倍券及五倍券預算，發現在「實體券超商配送、郵局配送服務費、物流費、保管費及警力戒護等」，五倍券編列2億5200萬元，三倍劵2億1971萬8000元，五倍券竟比三倍券多出3228萬2000元，與政府聲稱要提高數位綁定、降低行政成本相互矛盾。

另外，各部會推出動滋券、藝FUN券、農遊券、客庄券等8大加碼券，目的希望振興相關產業經濟，但依據去年經驗來看，出現加碼券大量集中使用特定行用。高虹安以動滋券為例，去年動滋券被大量使用連鎖運動用品店，雖然今年明訂不能購買運動用品，但她認為，降低振興券過度集中在特定行業或店家的比例，同時也要把使用方法、地點、可購買的商品或服務的定義畫分清楚。

民眾黨立委張其祿表示，各部會發行的加碼券有四個核心問題，首先是集中在特定行業，並且多數購買實體物品，服務性消費少很多；再來是高度集中在大型、連鎖商家，小型、自營業者因無力負擔行銷團隊，並且遇上數位交易的建置不足等問題難以受惠；接著是消費券實際振興效益不明，沒有嚴謹的研究與統計結果，政府僅有一些說服力不強的成果展示；最後是商家數位支付因數位化手續費問題，導致商家使用意願低，讓數位五倍券使用率下降，紙本券行政成本才降不下來。