斗六慈濟醫院旁的皮鞋店、寢具店今天中午傳出火災，濃煙密布，火勢緊急，院方緊急疏散院內上百名醫護人員及病患，目前已經控制。（周麗蘭攝）

斗六慈濟醫院旁的皮鞋店、寢具店今天中午傳出火災，濃煙密布，火勢緊急，院方緊急疏散院內上百名醫護人員及病患，目前已經控制。

雲林縣消防局今天中午12點左右接獲報案斗六市雲林路二段慈濟斗六分院旁店家失火，現場濃煙很大，派遣16輛消防車輛、消防人員29人前往搶救。

斗六慈濟醫院旁的皮鞋店、寢具店今天中午傳出火災，濃煙密布，火勢緊急，院方緊急疏散院內上百名醫護人員及病患，目前已經控制。（周麗蘭翻攝）

據了解，疑似有一店家冷氣機起火，旁邊的鐵皮屋搭建的鞋店、寢具等4家被延燒，消防人員在慈濟醫院旁加強灑水滅火降溫，中午12點半左右控制火勢。