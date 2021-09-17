斗六慈濟醫院旁店家冷氣機起火 延燒4店家 緊急疏散醫護 13:392021/09/17 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 斗六慈濟醫院旁的皮鞋店、寢具店今天中午傳出火災，濃煙密布，火勢緊急，院方緊急疏散院內上百名醫護人員及病患，目前已經控制。（周麗蘭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 斗六慈濟醫院旁的皮鞋店、寢具店今天中午傳出火災，濃煙密布，火勢緊急，院方緊急疏散院內上百名醫護人員及病患，目前已經控制。（周麗蘭攝） 斗六慈濟醫院旁的皮鞋店、寢具店今天中午傳出火災，濃煙密布，火勢緊急，院方緊急疏散院內上百名醫護人員及病患，目前已經控制。 雲林縣消防局今天中午12點左右接獲報案斗六市雲林路二段慈濟斗六分院旁店家失火，現場濃煙很大，派遣16輛消防車輛、消防人員29人前往搶救。 斗六慈濟醫院旁的皮鞋店、寢具店今天中午傳出火災，濃煙密布，火勢緊急，院方緊急疏散院內上百名醫護人員及病患，目前已經控制。（周麗蘭翻攝） 據了解，疑似有一店家冷氣機起火，旁邊的鐵皮屋搭建的鞋店、寢具等4家被延燒，消防人員在慈濟醫院旁加強灑水滅火降溫，中午12點半左右控制火勢。 斗六慈濟醫院旁的皮鞋店、寢具店今天中午傳出火災，濃煙密布，火勢緊急，院方緊急疏散院內上百名醫護人員及病患，目前已經控制。（周麗蘭翻攝） 慰勞醫護 麻豆農會贈佳里奇美醫院全台9大產區文旦禮盒 桃勤女員工染Delta踏進信義A11 一蘭拉麵緊急停業3天 #斗六 #慈濟醫院 #店家 #火災 #緊急疏散 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新店高中學生親送千張祝福卡片 傳達對太魯閣號救災英雄的感恩 21:102021/09/14 生活 新竹縣控溪部落旁崩塌預計1週內搶通 師生明起田埔分校上課 15:482021/09/14 生活 踩出「騎跡」7縣市聯合行銷20條自行車路線 彰化推3鐵馬道 16:052021/09/15 生活 高雄前鎮清晨惡火 1樓夫妻命危送醫搶救 07:442021/09/14 社會 試咬墊熟食襯葉滿口刺痛發麻 顧客控知名餐廳：用劇毒姑婆芋 09:262021/09/17 社會 金門2車高速碰撞噴飛 車頭變形全毀碎片滿地怵目驚心 09:462021/09/15 社會 女友突氣喘全身癱軟嚇壞路人 男騎士急攔警車助送醫 13:572021/09/15 社會 店家開雲端發票達一定比例 短漏報可減、免罰 22:022021/09/15 財經 攝影記者採訪龍劭華猝逝和醫院保全起衝突 台視道歉了 14:372021/09/15 娛樂 世界病安日 高市聯醫呼籲孕婦接種疫苗 16:522021/09/16 生活 海上最美伸展台 芝蘭海上觀景平台華麗現身 12:372021/09/14 生活 社會熱門新聞 4年請假701天女稅務員仍入袋105萬元 為打疫苗復職挨批 - 社會 「關西機場事件」卡神楊蕙如不認罪 辯：成立義勇軍保衛國家 - 社會 「美秀集團」吉他手持大麻煙油被逮 辯：可能粉絲送的 - 社會 掃地一半回頭掃把突消失 離奇影片曝光網笑翻：我也做過 - 社會 離職會計回公司拿中秋禮盒 老闆翻舊帳揪「7年A千萬」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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