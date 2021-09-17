中國外交部駐香港特派員公署微信公號17 日消息，針對個別美政客就香港特區政府依法確定7名區議員宣誓無效說三道四，大肆抹黑中央和特區政府，為「反中亂港勢力」撐腰打氣，赤裸裸干預香港事務和中國內政，外交部駐港公署表示強烈不滿和堅決反對。

公署發言人表示，建立宣誓效忠制度、明確議員資格、確保議員的國家認同和政治忠誠是國際通例，沒有任何國家會對包括議員在內的公職人員違背誓言、背叛國家的行為聽之任之。特區政府根據大陸全國人大常委會關於《基本法》第104條的解釋和特區有關法律規定，確定7名區議員的宣誓為無效宣誓，嚴格依照法律規定、符合法定職權、遵循法定程式，是落實「愛國者治港」原則、推進香港良政善治的必要舉措。美國一方面自己密織公職人員效忠「鐵網」、取消違反議會規則的議員資格，另一方面卻對特區政府正義行動大放厥詞，充分暴露其唯恐香港不亂的虛偽雙標和霸權嘴臉，令人不齒。

發言人強調，特區政府落實區議員宣誓安排，有利於區議會回歸為社區民生出謀獻策的主責本業，有利於打擊借區議會平台揮霍公帑、大搞「政治攬炒」的「反中亂港」分子，有利於保護香港市民依法享有的廣泛權利自由。美政客罔顧事實、黑白顛倒，聲稱「與港人站在一起」，實則是與一小撮「反中亂港」分子站在一起；打著支持香港人權自由的幌子，實則是縱容「反中亂港」分子禍港亂港的自由；口口聲聲說支持香港政治和社會穩定，實則是見不得香港好、不希望香港治。他們的險惡用心早已被世人看穿，必將遭到包括香港同胞在內全體中國人民的堅決反對。

發言人重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。堅定支持特區政府依法施政，嚴格落實「愛國者治港」原則，堅決把「反中亂港」分子排除在管治架構之外。外部勢力任何汙蔑抹黑都阻擋不了中方堅決維護國家主權安全和發展利益的堅定決心，阻擋不了「一國兩制」行穩致遠的歷史進程，阻擋不了香港開啟由亂及治、由治及興嶄新篇章的鏗鏘步伐。