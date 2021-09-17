北韓日前宣稱本月11日與12日試射新型長程巡弋飛彈成功，命中1500公里的目標。不過日媒報導，日本政府研判北韓2次試射應該都失敗，飛彈極可能到達目標前就在途中墜落。

北韓官媒中央通信社（KCNA）13日清晨報導，11日與12日試射新型長程巡弋飛彈成功，飛行約2小時後命中1500公里的目標。

不過日本讀賣新聞今天報導指出，日本政府並未確認到有巡弋飛彈飛行，相關國家也在北韓發射巡弋飛彈後不久就無法追蹤飛彈動向。

日本政府相關人士表示，綜合判斷來看，北韓的巡弋飛彈應是出於某種原因在途中墜毀。

另外，北韓中央通信社在16日報導，北韓15日發射兩枚飛彈，擊中800公里外目標，目的在於測試新的「鐵路飛彈系統」。

對此內閣官房長官加藤勝信昨天說，這與北韓2019年5月4日發射的不規則軌道短距彈道飛彈類似。

報導說，北韓官媒報導的鐵路飛彈系統測試，應是指日方研判落入日本專屬經濟海域（EEZ）的2枚彈道飛彈。防衛省官員表示，若北韓報導內容屬實，北韓的飛彈將可迅速移動，難以發現。