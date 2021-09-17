台灣捐贈日本1萬台血氧儀及1008台製氧機等醫療物資，日本首相菅義偉隨即在推特用中、日文表達感謝；蔡英文總統今表示，「朋友有需要，我們就出手，這才是真朋友」。

總統今在臉書指出，每當台灣面對自然災害和疫情的挑戰，誠如日本菅義偉首相說的，台日向來本著人道主義精神同心協力，也從中培養出堅定的友情。

她說，最近注意到，日本在家療養的患者急需製氧機，駐日代表處謝長廷大使昨天隨即代表政府，捐贈1萬台血氧儀和1008台製氧機給日本，第一波血氧儀也很快就會啟運。

她說，回想疫情發生以來，政府共捐贈日本270萬片口罩，解決一時的口罩短缺；日本提供台灣五波疫苗，將累積達390萬劑，幫台灣緩解全球疫苗供需失調的挑戰。這份互助互惠的情誼，大家都同感珍惜，也會努力延續下去。

她表示，相信未來，回顧這場百年大疫，台日友好絕對是深刻的印記。也期待透過這些善的循環，台日關係會越來越好，人們也終究能夠因為攜手互助，度過這波疫情的難關。