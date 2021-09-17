中國駐澳洲大使館今天駁斥，美國和澳洲國防部長及外交部長在華府舉行年度會談對中國提出的指控毫無根據，並指稱美澳干涉中國內政。

路透社報導，澳美部長級磋商會議（Australia-U.S. Ministerial Consultations）會後發表聯合聲明，對中國「在沒有法律依據下擴張南海主權聲索」表達關切，並表示有意強化與臺灣的關係。

聯合聲明也批評中國在香港實施國安法弱化選舉制度與壓制媒體自由的行為，並對中國「壓迫維吾爾人表達嚴重關切」。維吾爾人是中國西部新疆地區以穆斯林為主的少數民族。

中國駐澳洲大使館發言人在聲明中表示：「這種試圖向中方施壓的小伎倆只會貽笑大方，不會得逞。」

聲明說：「我們堅決反對和拒絕聯合聲明在涉及南海、新疆、香港、臺灣等一系列涉華問題上對中方的無端指責和錯誤言論。有關言論罔顧事實，違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。」

美澳在華府會議後宣布擴大軍事合作，包括允許美國所有類型的軍用飛機在澳洲進行輪換部署。中國16日譴責美國、英國與澳洲宣布開展核潛艦合作是加劇軍備競賽。