一年一度的中秋佳節即將到來，遊戲新幹線旗下《完美世界2 Online》、《新天龍八部Online》、《信長之野望Online》、《古劍奇譚網路版》、《風色幻想SP手機版》、《流火之詩Ⅱ：燃》將於中秋連假期間帶來多項精彩活動及專屬優惠，邀請玩家線上相聚同樂！

《完美世界2 Online》祖龍戰歌中秋慶團圓！

海上生明月，天涯共此時。《完美世界2 Online》即日起至9月21日推出「天涯共此時」中秋活動，活動時間完成對詩句任務，就有機會得到「月滿乾坤*10」、「戰靈百寶箱*3（C－S）」，以及隨機獲得任一款「奇樂表情幣」。

此外，即日起至9月28日，凡參與「祖龍戰歌」怪物攻城活動的玩家，都可領取專屬BUFF及技能，一起對抗怨靈勢力，當擊殺怨靈怪物數量達指定條件時，所有玩家皆可獲得全服寶箱，包含「銜歡鈴」、「縳龍索」、「御霞扇」、「符紋包（7級）」、「碧海龍珠」等豐富獎勵。

怨靈軍團大將．鬼王

《新天龍八部Online》全新中秋專屬活動 開放限時限量稀有寶物

《新天龍八部Online》即日起至9月30日啟動全新中秋專屬活動「千里共嬋娟」，參與活動就有機會獲得稀有時裝「夢華錄（永久）」、「瑞鶴集（永久）」、「超級珍獸籠：媧皇龍蟒」、「坐騎：天馬（30天）」、「珍獸籠蛋蛋雞」等限時限量珍稀道具，還有「福星獻禮傳好運」活動，超多超萌玩法，待玩家親自來體驗！

《新天龍八部Online》祭拜嫦娥神像求好運

《信長之野望Online》登入送豪禮 攻略本能寺

《信長之野望Online》也將推出中秋節限定活動，於9月21日中秋節當天登入的玩家，即可領取「音樂賦予捲軸*1」、「兔子變身藥*99」、「英傑的召喚鈴．壬*1」等豪禮，歡迎玩家趁著連續假期，攻略武士討伐錄及武裝本能寺，獲得各種超值報酬！

《信長之野望Online》登入送豪禮 攻略本能寺

《古劍奇譚網路版》月滿中秋團圓夜！

《古劍奇譚網路版》展開一系列中秋節主題活動，仙家弟子在孔明燈寫下自己的心願，於夜景時放飛燈火，將會有意想不到的收穫，同時也能邀請仙友們前往「星河鑒洲」湖邊賞月共飲，以及遊玩「詩詞接龍」遊戲。而參加中秋活動還能將全新中秋掛飾「玉樓秋聲」及限定禮物帶回家。此外，即日起至9月23日舉辦免費暢玩活動，趕緊號召親朋好友回歸，一同感受古劍的中秋氣氛！

《古劍奇譚網路版》月滿中秋團圓夜

《風色幻想SP手機版》惡魔貓專屬活動開跑

國產經典戰棋手機遊戲《風色幻想SP手機版》為歡慶中秋佳節，特別舉辦專屬活動，除了每日登入領好禮之外，還有英雄招募必中SSR，同時也開放角色專武系統、全新鬥獸場及相關活動任務，眾多豐富獎勵，趕緊邀請好友一同挑戰魔獸的考驗，派遣魔獸上陣，成為傳說中的魔獸之王。

《風色幻想SP手機版》全新鬥獸場「魔獸的考驗」

《流火之詩Ⅱ：燃》開放中秋限定全新角色

日系HTML5跨平台遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》將於9月20日推出「十五夜前祭」活動，加入全新角色「寵物甜心．蘿塔」、「招財通寶．福靈喵」，凡在活動期間登入遊戲且完成中秋限定活動，就有機會將新角色帶回家！此外，官方粉絲團也準備一系列歡慶活動，邀請玩家共襄盛舉。

《流火之詩Ⅱ：燃》9月20日推出「十五夜前祭」

欲知更多遊戲相關訊息，敬請留意官方網站：