公務員工作穩定，每年都吸引大批民眾去考，但一名網友認為，現在很多公職都採責任制，壓力大薪水少，很多人考進來又離職，實在不懂公職的吸引力是什麼，怎麼一大堆人都想考。對此，多數網友認為，公務員比上不足、比下有餘，好好做幾乎不會被裁員，不在乎考績就很好做，而且中年也不會被逼退，這些直接大勝科技業。

一名網友昨天在PTT上發文表示，現在公職越來越操，採責任制，加班費很多但不能報，休假也用不完，壓力很大薪水卻不多，最吸引人的退休金，未來也很有可能被砍光光，很多人考上公務員以後覺得不好就離職了。

該網友不解地說，既然很多人都覺得公職不是好工作，寧願放棄這個好不容易考上的工作，那為什麼還是有一堆人想要考公職，明明就已經有一堆無法適應的前車之鑑，公職到底有什麼特別的吸引力？

貼文引起網友討論，「不會被裁員、不要考績都很好幹，也不會被中年逼退，這些其實已經屌打科技業了」、「每個圈子都一樣，裡面的想出來外面的想進去」、「因為外面更爛」、「拿退休金這件事來說嘴的人，以為在外面民間企業工作就拿得到？」

也有網友回應說，公務員就是一個比上不足，但比下有餘的職業。他認為對自己的未來真的沒有想法的人可以試試看，但他真的不推薦剛畢業的人，或是很年輕就來考公務員，除非是想要當警察或法官，要不然沒有背景，年資多幾年還是一樣。