南投縣稅務局蔣姓女稅務員，從2017年開始，接連請產假丶育嬰假、年休假等，4年來請假701天，沒有上班卻領取各種補助丶津貼共105萬元，引發非議；南投縣稅務局副局長許雪娥表示，蔣女依規定請假，只能照准，將報請行政院人事總處，檢討請假相關規定是否合宜。

蔣姓女稅務員於2012年通過地方特考，分發到南投縣稅務局，負責稅務解說業務，而且夫妻都在稅務局任職；2017年10月，蔣女生第一胎，請產假丶年休假及育嬰假，由於時日計算精準，所以都不用上班。2019年10月生第二胎，仍然依規定請假。

今年5月間，新冠肺炎疫情爆發，依規定可以請防疫照顧假，且因為她的工作必須與民眾接觸，可以優先施打疫苗；蔣女申請復職，同仁以為她要回來上班了，詎料，她打完疫苗後，又繼續請育嬰假。

四年來，將於先後請假701天，包括育嬰假丶產假丶防疫照顧假及年休假等，沒有上班，卻領取各種津貼丶補助及年終獎金等共105萬元。

而稅務局為了補足她請假期間，為民眾服務的需求，另聘1名約僱人員，薪資約3萬5000元。

許雪娥表示，此案讓社會觀感不佳，但都是法定假，也未影響對民眾的服務工作。