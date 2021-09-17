蘋果iPhone全新iPhone 13系列在本周正式發布，今日也是蘋果官方的預購日期，但台灣電信業者多迫不及待，在蘋果發表後，已經陸續啟動「預約」，結果也顯示，台灣果粉依舊青睞大尺寸款式，龍頭中華電有預約iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max的量高達7成5，另外，新色「藍色」及「粉紅色」也同樣具有高人氣。

中華電(2412)昨(16)日下午2點開放網路門市預約iPhone 13全系列機型，3分鐘內預約額滿，中華電首次在iPhone新機開賣前，透過官方Line帳號舉辦「iPhone新機LINE果粉問卷調查」，不到一天獲果粉廣大回應，回收統計12,000多筆有效問卷，果粉最想購買的機型為頂規旗艦新機iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max預約量高達7成5，以容量256G最多，佔4成，而又以iPhone 13 ProMax及新色天峰藍最受期待。此外，價格親民的iPhone 13及iPhone 13 mini系列，達2成5的客戶預約，其中以容量128G為最多，達4成，並以蘋果今年推出的新色「藍色」及「粉紅色」，高達5成5，為多數果粉心中所選。

遠傳(4904)則是在發表會後15日上午11:00起開放iPhone 13全系列於遠傳心生活APP(原遠傳行動客服APP)線上登記，活動開跑5分鐘即破萬人蜂擁搶進網站。

根據遠傳預約登記活動統計，今年iPhone 13四款新機同步開賣，銷售動能強勁，其中以iPhone 13 Pro最受果粉喜愛，預約占比超過4成，容量則以256GB為最多用戶選用，預約占比接近6成，另外，iPhone 13 Pro/Pro max全新顏色天峰藍以清新色調再創藍色高人氣，同時也最受預約用戶青睞，獲得7成以上預約用戶選定；iPhone 13/13 mini的粉紅新色也受被青睞，其具備高CP值、容量升級兩大優勢，容量以128GB最受歡迎，預約用戶占比高達2成。

台灣之星表示，開放預留資料後，登記情況踴躍，整體預留資料量較去年iPhone 12同期成長3倍。台灣之星認為，由於5G開台超過一年、網路建設及涵蓋持續提升，帶動用戶換5G手機的意願增加，加上此次推出VIP老客戶專屬的預購限定優惠，雙雙帶動續約申辦意願，佔整體約6成以上；若從地區來看，明顯以北部地區為大宗，佔比約56%、其次則為南部，佔比約33%。進一步分析專人聯繫結果可以發現，以iPhone 13 Pro/Pro Max機款最受消費者喜愛，分別佔30%及36%；容量部分，高達近6成的消費者選擇128GB、其次為256GB；顏色方面，全新推出的天峰藍色及粉紅色最受消費者青睞、人氣最高，總計約近7成的人想選擇申辦。