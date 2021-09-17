大陸婚鬧頻傳，更是不少新嫁娘的夢魘，陝西一名新娘子日前穿著傳統大紅禮服，乘坐八人大轎現身，眼看伴郎群就要將她團團圍住，新娘下轎後立刻拔腿狂奔，還接連閃過兩名黑衣男的攔截，就這樣一路跑進家門，成功逃過婚鬧環節，超反轉畫面讓一票網友拍手叫好。

綜合陸媒報導，陝西榆林市一名新娘為了防堵婚鬧，不顧身上穿著繁瑣的中式禮服，察覺到情況不對勁後就立刻以「百米衝刺」的速度拔腿狂奔，連鞋子都沒穿，圍觀的眾人反應不及，只能錯愕的看著新娘跑走，期間面對兩名黑衣男的攔截，新娘也輕鬆閃過，甚至將他們遠遠拋在腦後，一路跑進家門。

據悉這名新娘以前是長跑健將，從擺脫眾人圍堵到奔進家門，過程不到20秒，事後她也坦承，當下發現快被婚鬧時，只能硬著頭皮狂奔躲開。

影片曝光後，網友們對於新娘的機智反應拍手叫好，紛紛留言大讚「什麼叫風一樣的女子？這才是真正的風一樣的女子！這個速度，估計很多男人都比不上吧」、「果然是長跑隊出來的，這速度就是讚」；也有人打趣笑說「有點心疼攝影大哥，還要扛著這麼重的機器一路狂奔，實在是太不容易了」。