市長黃偉哲（左）與羊子喬女兒楊簪瑄（中）一起為羊子喬故居掛上紀念牌。（劉秀芬攝）

羊子喬（右下）對台灣文學貢獻良多。（劉秀芬攝）

台南市政府為紀念佳里區出身的已故知名文學作家羊子喬，17日舉辦羊子喬故居掛牌儀式，市長黃偉哲與羊子喬女兒楊簪瑄一起掛上紀念牌，黃偉哲感謝羊子喬為台灣文學貢獻良多，豐厚台南文化底蘊，其積極發揚台灣文學的精神值得後人感念學習。

黃偉哲表示，羊子喬的文學成就耀眼，是著名詩人、評論家，曾獲第3屆南瀛文學獎，也是台灣百大詩人之一，為鹽分地帶文藝營重要推手及日治時期台灣文學研究先驅，對台灣文學的創作及推廣貢獻良多。

黃偉哲說，羊子喬在西拉雅正名及原民文化推動上更有重要的地位及貢獻，不管在公共服務及文學方面都獲得大家肯定，而歷史不可遺忘，歷史名人故居更應該被看到，感謝他為台灣文學的貢獻。

羊子喬女兒楊簪瑄表示，北頭洋故居三合院是爺爺所蓋，是父親從小生長的地方，這裡曾經五代同堂，現在還有長輩居住，所以不對外開放，但歡迎大家到附近的北頭洋文化園區參觀。

列名台南市文學類歷史名人的羊子喬本名楊順明，台南佳里人，1951年出生、2019過世，東吳大學中文系畢業，台灣師範大學台灣文化與語言所碩士，曾任遠景出版社主編、自立報系編輯、南投縣政府機要祕書、前衛出版社總編輯，也曾擔任國立台灣文學館研究員。

羊子喬不僅著作等身，著有詩集、散文集、評論集多冊，1980年代籌辦鹽分地帶文藝營及台灣筆會，同時投入台灣新文學與鹽分地帶文學作家研究與作品整理。

台南市文化局表示，台南市目前共列227位歷史名人，並於市圖新總館設置台南名人堂，逐年至名人故居設置紀念牌，羊子喬故居為台南市第28處掛牌的名人故居。